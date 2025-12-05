Για πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου, η Αννα Ντουντουνάκη δεν μπόρεσε να ανέβει για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 25άρας πισίνας στα 100μ. πεταλούδα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδωσε μεγάλη μάχη στον τελικό της διοργάνωσης, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας, και κατέλαβε την τέταρτη θέση με 55.74, έναντι 55.69 της Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία (νικήτριας πριν από δύο χρόνια στο Οτοπένι), η οποία εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο.

Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η 18χρονη Μαρτίνε Ντάμποργκ από τη Δανία, η οποία πανηγύρισε τον δεύτερο προσωπικό τίτλο της στο Λούμπλιν (είχε κερδίσει και στα 50μ. πεταλούδα), σημειώνοντας ευρωπαϊκό ρεκόρ νεανίδων με 55.52. Δεύτερη ήταν η Τέσα Γκίλε από την Ολλανδία με 55.55.

Έβδομη η Βασιλάκη στα 800μ. ελεύθερο

Με την έβδομη θέση του τελικού, ολοκλήρωσε η Άρτεμης Βασιλάκη την εξαιρετική παρουσία της στα 800μ. ελεύθερο. Στον πρώτο τελικό της καριέρας της σε μεγάλη διοργάνωση (σε επίπεδο γυναικών), η 19χρονη Ηρακλειώτισσα τερμάτισε σε 8:24.53, χωρίς να καταφέρει να επαναλάβει την εκπληκτική κούρσα του χθεσινού (4/12) ημιτελικού, όπου συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 8:20.02. Ακόμη κι έτσι, ήταν και σήμερα ταχύτερη από το προηγούμενο δικό της ρεκόρ και κέρδισε την εμπειρία της συμμετοχής σε έναν μεγάλο τελικό, ενώ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της το Σάββατο (6/12), στα 1.500μ.

Ο τελικός εξελίχθηκε, όπως αναμενόταν, σε μονομαχία της Ιζαμπέλ Γκόζε και της Σιμόνα Κουανταρέλα, με τη Γερμανίδα να κάνει ρεκόρ αγώνων με 8:01.90 και να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας δεύτερη την Ιταλίδα που τερμάτισε σε 8:03.00. Την τρίτη θέση πήρε η επίσης Γερμανίδα Μάγια Βέρνερ με 8:14.41.

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου και 12η θέση στα 200μ. μικτή ατομική

Παρότι βελτίωσε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε το πρωί, η Νικόλ Παυλοπούλου δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό των 200μ. μικτή ατομική.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε πέμπτη στην πρώτη ημιτελική σειρά με 2:09.27, έναντι 2:09.68 που είχε κάνει στον προκριματικό και αποτελούσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, αλλά η επίδοση αυτή την έφερε στην 12η θέση συνολικά, ενώ η οκτάδα του τελικού «έκλεισε» στο 2:07.99 της Ισπανίδας Έμα Καράσκο. Ταχύτερη όλων ήταν η Βρετανή Φρέγια Κόλμπερτ με 2:06.42.

Στον τελικό των 800μ. ελεύθερο ο Μάρκος

Ακόμη μία πρόκριση σε τελικό εξασφάλισε η ελληνική αποστολή. «Δράστης» αυτή τη φορά ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος κατέλαβε την όγδοη θέση στον προκριματικό των 800μ. ελεύθερο με επίδοση 7:39.17 και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό (6/12, 20:28) τελικό, ξεπερνώντας οριακά τον Γάλλο Νταμιάν Ζολί (7:39.34). Ο 18χρονος Γερμανός Γιοχάνες Λίμπμαν σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 7:30.94 και ήταν ο ταχύτερος των προκριματικών, ενώ ο Βασίλης Κακουλάκης δεν μπόρεσε να πλησιάσει το χρόνο του και με 7:52.03 κατετάγη 23ος.

Η Νικόλ Παυλοπούλου έδειξε ξανά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και, μετά τα 100μ. μικτή ατομική, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και στα 200μ. μικτή, εξασφαλίζοντας με άνεση την πρόκριση στους ημιτελικούς. Η 24χρονη κολυμβήτρια κατετάγη 9η με 2:09.68, βελτιώνοντας κατά σχεδόν ένα δευτερόλεπτο το δικό της ρεκόρ (2:10.63), το οποίο είχε πετύχει την 1η Νοεμβρίου στο Χαλάνδρι, και στις 21:06 θα αγωνιστεί στην πρώτη ημιτελική σειρά, επιδιώκοντας έναν ακόμη καλύτερο χρόνο και, αν της δοθεί η ευκαιρία, να διεκδικήσει την πρόκριση στον αυριανό (6/12) τελικό. Ταχύτερη των προκριματικών ήταν η Ολλανδή Μάριτ Στεενμπέργκεν με 2:08.20.

Αποσύρθηκε από τους αγώνες ο Παπαστάμος

Άτυχος στάθηκε ο Απόστολος Παπαστάμος, ο οποίος δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Έλληνας πρωταθλητής ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή, αλλά προσβλήθηκε από ίωση και αναγκάστηκε να αποσυρθεί, τόσο από τα 100μ. όσο και από τα 200μ. μικτή ατομική.

Αν και κατέβαλε προσπάθεια να δώσει το «παρών» τουλάχιστον στα 400μ. -που είναι και το καλό αγώνισμά του- την Κυριακή (7/12), η κατάσταση της υγείας του δεν θα του επιτρέψει να πάρει θέση στον βατήρα.

«Δυστυχώς χρειάστηκε να αποχωρήσω από το Πανευρωπαϊκό, γιατί οι τελευταίες μέρες με βρήκαν άρρωστο εδώ στο Λούμπλιν. Καλή επιτυχία στην ομάδα και σε όλα τα παιδιά που αγωνίζονται. Εις το επανιδείν δυνατότεροι!» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παπαστάμος, ο οποίος είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. μικτή ατομική στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2023 στο Οτοπένι.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (6/12)

Στην 5η ημέρα των αγώνων (Σάββατο, 6/12), ξεχωρίζει η συμμετοχή της Γεωργίας Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα. Στο αγώνισμα μετέχουν μόλις 17 αθλήτριες και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (που θα μετάσχει στην πρώτη σειρά) έχει την έκτη επίδοση στο σύνολο. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, στην 3η σειρά, θα «πέσει» ο Απόστολος Σίσκος, με αρκετές πιθανότητες πρόκρισης στα ημιτελικά, ενώ η Νικόλ Παυλοπούλου θα αγωνιστεί στην 1η σειρά των 50μ. πρόσθιο. Τέλος, η Αρτεμις Βασιλάκη θα μετάσχει στην 3η σειρά των 1.500μ. ελεύθερο και έχει χρόνο ικανό να της δώσει πρόκριση στον τελικό, θα πρέπει όμως να διαχειριστεί την κούραση, μετά τη συμμετοχή της στον αποψινό τελικό των 800μ.

Στις 20:28 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τελικός των 800μ. Ανδρών, με τη συμμετοχή του Δημήτρη Μάρκου.