Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησαν τους αγώνες τους στις πολυεθνείς συναντήσεις που συμμετέχουν, τόσο οι Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτρια στην Πράγα της Τσεχίας και στο Γκρατς της Αυστρίας.

Στην Πράγα, η Νεφέλη Μπιλανάκου σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων με επίδοση 55.90 στα 100μ ελεύθερο. Το είχε η ίδια με 56.40, από τις 2/5/2025. Η Μπιλανάκου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα και το χρυσό μετάλλιο με 27.27 ,στα 50μ. πεταλούδα.

Η Μπιλανάκου κολύμπησε και στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική, όπου μαζί με τις Δέσποινα Πυρίλη, Σοφία Καραγιαννάκη και Αντωνία Ρακοπούλου τερμάτισαν τρίτες με 4:16.54.

Ατομικές επιδόσεις και κοντά στα όρια για το ευρωπαϊκό juniors, σημείωσαν ο Γιάννης Πετράκης, νικητής με 2:01.12 στα 200μ. ύπτιο και η Ειρήνη Ψαρουδάκη, νικήτρια στα 400μ μικτή ατομική με 4:53.66.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των κοριτσιών, η Δέσποινα Πυρίλη ήταν τρίτη με 2:18.84, όπως και ο Χρήστος Διαμαντής στα 50μ. πεταλούδα με 24.65.

Στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική εφήβων, οι Νίκος Παπαθεοδώρου, Βαγγέλης Ντούμας, Γιώργος Κάλανδρος και Βασίλης Χάρα πήραν την πρώτη θέση και με χρόνο 3:42.48 έπιασαν το όριο που είχε θέσει η ΚΟΕ για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων του Μονάχου.

Στην μέχρι τώρα κατάταξη των αγώνων, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση, τόσο στο σύνολο με 105 βαθμούς (έναντι 87 της δεύτερης Τουρκίας), όσο και στις επιμέρους βαθμολογίες στα αγόρια (50β.) και στα κορίτσια (55β.).

Στην πολυεθνή συνάντηση παίδων/κορασίδων (13-15 ετών), που διεξάγεται στο Γκρατς της Αυστρίας, η ελληνική αποστολή κατέκτησε το πρωί του Σαββάτου (28/3) τρία μετάλλια. Ο Μιχάλης Σαββίδης με χρόνο 52.69 πήρε τη δεύτερη θέση στα 100μ. ελεύθερο, όπως και η Καλλιόπη Κουστουμπάρδη στα 50μ. πεταλούδα με 28.28, ενώ ο Γιάννης Κασιμίδης ήταν τρίτος στα 200μ. ύπτιο με 2:07.57.