Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο Β’ γύρο του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Χονγκ Κονγκ και το πρωί της Τετάρτης (4/11) θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι της κόντρα στην Μάγια Τζόιντ (Νο 90) από την Αυστραλία, η οποία νίκησε την συμπατριώτισσα της, Μάντισον Ινγκλις (Νο 135) με 7-5 και 6-2.

Όποια περάσει στην οκτάδα, θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα Γκίμπσον-Σάσνοβιτς.

Να σημειωθεί πως η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, η οποία βρίσκεται στο Νο 30 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, την Αμερικανίδα, Κάρολ Γιανγκ Σου Λι (Νο 153 στον κόσμο) με 2-0 σετ.