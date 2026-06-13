Κατευθείαν στα βαθιά πέφτει η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά του Νότιγχαμ, καθώς η κλήρωση την έφερε αντιμέτωπη με την Τσινγουέν Ζενγκ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.
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Κατευθείαν στα βαθιά πέφτει η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά του Νότιγχαμ, καθώς η κλήρωση την έφερε αντιμέτωπη με την Τσινγουέν Ζενγκ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.
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