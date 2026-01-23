Το εμπόδιο της Ιταλίας θα κληθεί να ξεπεράσει η Εθνική πόλο των ανδρών την Κυριακή στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, προκειμένου να πανηγυρίσει το παρθενικό της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η «σκουάντρα ατζούρα», στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, ηττήθηκε με 17-13 από τη Σερβία, κι έτσι θα βρεθεί στον δρόμο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (25/01, ΕΡΤ2) στις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική μας, η οποία νωρίτερα ηττήθηκε με 15-12 από την Ουγγαρία, αντιμετώπισε και πριν τέσσερις ημέρες την Ιταλία, στη Β΄ φάση της διοργάνωσης.

Τότε είχε πάρει τη νίκη με 15-13 σκορ, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ΣΤ΄ Ομίλου.

Όσον αφορά στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, οι οικοδεσπότες επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά απέναντι στην ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια κι έτσι την Κυριακή (25/1, 21:30) θα παλέψουν με την Ουγγαρία για το χρυσό μετάλλιο.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3

Τα γκολ:

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Στρ. Ράσοβιτς 4, Λάζιτς 2, Βίτσο 2, Τσουκ, Ν. Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς, Β. Ράσοβιτς, Μαρτίνοβιτς

ΙΤΑΛΙΑ: Φερέρο 3, Ιόκι Γκράτα 3, Κοντέμι 3, Ντι Σόμα, Τζιανάτσα, Μπρούνι, Μπαλτζαρίνι