Το εμπόδιο της Ιταλίας θα κληθεί να ξεπεράσει η Εθνική πόλο των ανδρών την Κυριακή στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, προκειμένου να πανηγυρίσει το παρθενικό της μετάλλιο στη διοργάνωση.
Η «σκουάντρα ατζούρα», στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, ηττήθηκε με 17-13 από τη Σερβία, κι έτσι θα βρεθεί στον δρόμο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (25/01, ΕΡΤ2) στις 18:00.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική μας, η οποία νωρίτερα ηττήθηκε με 15-12 από την Ουγγαρία, αντιμετώπισε και πριν τέσσερις ημέρες την Ιταλία, στη Β΄ φάση της διοργάνωσης.
Τότε είχε πάρει τη νίκη με 15-13 σκορ, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ΣΤ΄ Ομίλου.
Όσον αφορά στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, οι οικοδεσπότες επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά απέναντι στην ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια κι έτσι την Κυριακή (25/1, 21:30) θα παλέψουν με την Ουγγαρία για το χρυσό μετάλλιο.
Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3
Τα γκολ:
ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Στρ. Ράσοβιτς 4, Λάζιτς 2, Βίτσο 2, Τσουκ, Ν. Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς, Β. Ράσοβιτς, Μαρτίνοβιτς
ΙΤΑΛΙΑ: Φερέρο 3, Ιόκι Γκράτα 3, Κοντέμι 3, Ντι Σόμα, Τζιανάτσα, Μπρούνι, Μπαλτζαρίνι