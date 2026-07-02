Την Τζάσμιν Παολίνι θα βρει απέναντί της η Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Wimbledon, με φόντο την πρόκριση στις «16» καλύτερες του λονδρέζικου Grand Slam.

Η Ιταλίδα, Νο17 στην παγκόσμια κατάταξη και φιναλίστ της διοργάνωσης το 2024, επικράτησε της Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 7-6(0), 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Η Παολίνι είχε εντυπωσιακή πορεία στην περσινή διοργάνωση, όταν και έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Στο μεταξύ, η Σάκκαρη προηγείται 3-2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε επίπεδο WTA, έχοντας επικρατήσει και στην τελευταία τους συνάντηση, τον περασμένο Φεβρουάριο στην Ντόχα, με straight sets.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για το προσεχές Σάββατο (4/7).