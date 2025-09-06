Στους αυριανούς (7/9) τελικούς των αγωνισμάτων τους προκρίθηκαν τα έξι από τα οκτώ πληρώματα των ελληνικών «κουπιών» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κάτω των 23 που άρχισε σήμερα (6/7), στο Ρατσίτσε της Τσεχίας.

Πιο συγκεκριμένα στους τελικούς της διοργάνωσης προκρίθηκαν το διπλό σκιφ των αγοριών με τους Κωνσταντίνο Γιαννούλη-Ιάσονα Μουσελίμη που πήραν τη 2η θέση στον ημιτελικό, ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών, η Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη στο σκιφ κοριτσιών, οι Νεφέλη Ντάρα-Ελένη Διαβάτη στο σκιφ κοριτσιών καθώς και οι Μιλένα Κοντού στο σκιφ ελαφρών βαρών και οι Πασχαλίνα Μουρατίδου-Γαβριέλλα Λιόλιου στο διπλό ελαφρύ των κοριτσιών που πέρασαν απευθείας στον τελικό του αγωνίσματός τους λόγω αριθμητικών συμμετοχών.

Στον Τελικό Β του σκιφ αγοριών θα αγωνιστεί ο Γιάννης Καμαλεδάκης που τερμάτισε 4ος στον ημιτελικό, ενώ επίσης στον Τελικό Β θα αγωνιστεί και η δίκωπος των αγοριών με τους Αλέξανδρο Χατζηαυγουστίδη-Ανδρέα Μπούρκα.