Η Μηλένα Κοντού ολοκλήρωσε την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που φιλοξενήθηκε στην Σανγκάη, καταλαμβάνοντας την 10η θέση στο σκιφ ελαφρών βαρών. Στον τελικό Β του αγωνίσματος, η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στην 4η θέση με επίδοση 7:52.52.

Η Κοντού, η οποία μαζί με την Ζωή Φίτσιου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν το 2024 στο Παρίσι, είχε μία εξαιρετική χρονιά εφέτος, καθώς κατέκτησε δύο χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο στις διοργανώσεις που συμμετείχε.