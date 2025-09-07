Τέσσερα μετάλλια πανηγύρισαν τα ελληνικά κουπιά την Κυριακή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23, που διεξάγεται στο Ρατσίτσε της Τσεχία.

Πιο συγκεκριμένα ο ελληνικός απολογισμός ήταν δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ελληνική κωπηλασία έχει λαμπρό μέλλον.

Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών.

Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.

Εκτός βάθρου έμειναν οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη, καθώς τερμάτισαν τέταρτες στον τελικό του διπλού σκιφ.

Από εκεί και πέρα οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας κατέλαβαν την 7η θέση στη γενική κατάταξη της δικώπου άνευ πηδαλιούχου. Οι Έλληνες κωπηλάτες μετείχαν σήμερα (7/9) στον τελικό Β (θέσεις 7-12) και πέρασαν πρώτοι τη γραμμή του φίνις.

«Ασημένιοι» οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης στο διπλό σκιφ

Το δεύτερο -χρονικά- μετάλλιο χάρισαν στα ελληνικά «κουπιά» οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης.

Οι Έλληνες κωπηλάτες τερμάτισαν δεύτεροι στον τελικό του διπλού σκιφ και κρέμασαν το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.

«Χάλκινος» ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών

Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο μετάλλιο, στο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας. Στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών, ο νεαρός Έλληνας κωπηλάτης πέρασε τρίτος τη γραμμή του φίνις και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

«Χρυσή» η Μιλένα Κοντού στο σκιφ ελαφρών βαρών

Η Μιλένα Κοντού χάρισε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο και το τέταρτο συνολικά στα ελληνικά «κουπιά» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας.

Η περσινή «χρυσή» πρωταθλήτρια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, και η μοναδική της αποστολής στο Ρατσίτσε με Ολυμπιακό μετάλλιο, αφού στους Αγώνες του Παρισιού (2024) κατέκτησε το χάλκινο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, τερμάτισε πρώτη στη γραμμή του τερματισμού, στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών και κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

Την 8η θέση στη γενική κατάταξη του σκιφ κατέλαβε ο Γιάννης Καμαλεδάκης. Ο Έλληνας κωπηλάτης συμμετείχε στον τελικό Β του αγωνίσματός του και τερμάτισε δεύτερος.