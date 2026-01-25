Με εντυπωσιακό τρόπο άνοιξε τη χειμερινή του σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής, επιβεβαιώνοντας από νωρίς την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 ξεπέρασε τα 5,93 μ. στο επί κοντώ στο μίτινγκ του Λοτζ, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση της χρονιάς παγκοσμίως, αλλά και το καλύτερο ντεμπούτο της καριέρας του.

Παρότι χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να περάσει το συγκεκριμένο ύψος, το άλμα του ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Στη συνέχεια επέλεξε να ανεβάσει τον πήχη στα 6,07 μ., χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει επιτυχημένη προσπάθεια.

Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Στσεπάνσκι ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,70 μ., τα οποία πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, πραγματοποιώντας ουσιαστικά μια πρώτη δοκιμαστική εμφάνιση ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων της σεζόν. Κορυφαίος στόχος αποτελεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, όπου θα επιδιώξει να διεκδικήσει τη διάκριση απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο 27χρονος κατέκτησε την πρώτη θέση στο μίτινγκ του Λοτζ, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το όριο πρόκρισης (5,90 μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για τις 31 του μήνα στην Καέν της Γαλλίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καραλής είναι κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ τόσο στον κλειστό στίβο με 6,05 μ., όσο και στον ανοιχτό με 6,08 μ.