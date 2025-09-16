Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία τη Δευτέρα στην Κροατία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής της πάλης που κατακτά το χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην κατηγορία των ανδρών.

Ο 23χρονος παλαιστής μάγεψε όσους παρακολούθησαν τους αγώνες του και απέδειξε έμπρακτα ότι είναι ένα τεράστιο «κεφάλαιο» για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, λίγο πριν την επιστροφή του μίλησε στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΠ για την τεράστια επιτυχία του και δεν έκρυψε την συγκίνησή του.

«Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα, για τους Έλληνες!», δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος στο σάιτ της ομοσπονδίας πάλης.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Γιώργου Κουγιουμτσίδη στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΠ:

Γιώργο συγχαρητήρια! Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Πώς αισθάνεσαι με τον τίτλο του πρωταθλητή;

«Δούλεψα σκληρά για να πάρω αυτό τον τίτλο. Ήθελα πολύ να πάρω την πρώτη θέση, πάρα πολύ! Για μένα, για την οικογένειά μου, για τους προπονητές μου και για όλους που με πίστεψαν! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτασα στον στόχο μου»

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά έδειχνες ότι είσαι… ακούνητος! Τρομερές εμφανίσεις. Ένιωθες ότι θα έφτανες έως την κορυφή;

«Ένιωθα σίγουρος για τον εαυτό μου. Είχα δουλέψει σκληρά. Η θέληση και η προσπάθειά μου έβγαινε στο ταπί. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση και με κάνει πολύ χαρούμενο που ό,τι δούλευα στις προπονήσεις, κατάφερα και το έκανα στους αγώνες»

Είσαι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά στους Άντρες χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις πετύχει κάτι μοναδικό. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχεις καταφέρει κάτι, που δεν έχει πετύχει άλλος, δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας σου. Ελπίζω να άνοιξα τον δρόμο και για άλλους Έλληνες αθλητές. Όλα τα μηνύματα, όλη η αγάπη που έχω δεχτεί είναι ευλογία!»

Έχεις καταλάβει τι τεράστιο επίτευγμα έχεις πετύχει;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έφερα την Παγκόσμια διάκριση. Που έστω και λίγο έκανα όλους του Έλληνες να νιώθουν περήφανα! Για το μέγεθος της επιτυχίας είναι νωρίς ακόμα να εμπεδώσω το μέγεθος της επιτυχίας».

Είχες μια μικρή αποχή από τους αγώνες. Αυτό σε βοήθησε να σε δούμε πιο αποφασιστικό;

«Είχα τον χρόνο να ηρεμήσω και να σκεφτώ. Να δουλέψω σκληρά και να εμφανιστώ έτοιμος. Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες!»

Πού θα ήθελες να αφιερώσεις το μετάλλιο;

«Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στους προπονητές μου, σε όλη την Ελλάδα, στην ομοσπονδία που με στήριξε, στην προετοιμασία όλο τον χρόνο και σε όλους που ήταν δίπλα μας».

Ο μεγάλος τελικός του Κουγιουμτσίδη:

Ο γύρος του θριάμβου με την ελληνική σημαία ανά χείρας

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Κουγιουμτσίδη: