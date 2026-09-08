Το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες ήρθε να επιβεβαιώσει κάτι πολύ περισσότερο από μια ακόμη μεγάλη επιτυχία. Για τον Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, η επιστροφή στην κορυφή είχε αυτή τη φορά ξεχωριστή αξία. Ήταν η επιστροφή ενός αθλητή που χρειάστηκε να δώσει τη δική του δύσκολη μάχη μακριά από το ταπί, να αντιμετωπίσει έναν σοβαρό τραυματισμό, να ξεπεράσει σωματικές και ψυχολογικές δοκιμασίες και να ξαναβρεί σταδιακά τον δρόμο προς την αγωνιστική δράση.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι έδειξε ότι επέστρεψε δυνατός και βάζει πλώρη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Ο Κουρουγκλίεβ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΠ τόνισε το πλούσιο ταλέντο που έχει η ελληνική Πάλη κι ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν σε αυτή την δύσκολη περίοδο.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Νταουρέν Κουρουγκλίεβ

-Νταουρέν συγχαρητήρια για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πώς έζησες αυτή την εμπειρία και ακόμη μια πρωτιά;

«Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Για μένα, αυτό το χρυσό μετάλλιο έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ήρθε μετά από μια δύσκολη περίοδο στην καριέρα μου. Ήταν πολύ όμορφο που επέστρεψα ξανά στο ταπί, ένιωσα και πάλι την ένταση και την ατμόσφαιρα των αγώνων και κατάφερα να ολοκληρώσω το τουρνουά στην πρώτη θέση. Κάθε νίκη έχει τη δική της αξία, όμως αυτή μου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κίνητρο για να συνεχίσω να προχωρώ».

-Το πιο ευχάριστο για εμάς ήταν ότι σε είδαμε να επιστρέφεις γερός και δυνατός μετά τον σοβαρό τραυματισμό. Πώς νιώθεις;

«Νομίζω ότι το σημαντικότερο συναίσθημα αυτή τη στιγμή είναι η ευγνωμοσύνη. Μου είχε λείψει πάρα πολύ η πάλη, οι αγώνες, όλα αυτά τα συναισθήματα. Μετά από έναν τραυματισμό εκτιμάς ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα να βγαίνεις στο ταπί και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Το να επιστρέφεις και να γεύεσαι αμέσως τη χαρά της νίκης είναι, φυσικά, ένα ξεχωριστό συναίσθημα».

-Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για σένα. Πλέον είσαι απόλυτα έτοιμος; Πως πέρασες αυτό το διάστημα και τι σε έκανε να επιστρέψεις πιο δυνατός;

«Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι καλά, όμως γνωρίζω ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου. Μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό είναι σημαντικό να μην βιάζεσαι και να ακολουθείς σωστά όλα τα στάδια της αποκατάστασης. Ήταν μια δύσκολη περίοδος όχι μόνο σε σωματικό, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Με βοήθησαν πάρα πολύ η οικογένειά μου, οι άνθρωποί μου, καθώς και οι προπονητές μου, ο Χρήστος και ο Γκαϊντάρ. Όλοι όσοι ήταν δίπλα μου και με στήριξαν. Προσπάθησα να μην χάσω την πίστη στον εαυτό μου και κάθε μέρα να κάνω ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Πιστεύω ότι τέτοιες δοκιμασίες κάνουν έναν άνθρωπο πιο δυνατό».

-Είδαμε στους Μεσογειακούς Αγώνες την ελληνική Πάλη να διαπρέπει. Τέσσερα μετάλλια και πολλές μάχες για τα μετάλλια. Έχει ταλέντο αυτή η ομάδα;

«Πιστεύω ότι η ελληνική ομάδα παρουσίασε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και είχε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Είναι εμφανές ότι η πάλη στην Ελλάδα αναπτύσσεται και ότι υπάρχουν πολλοί νέοι και ταλαντούχοι αθλητές. Έχουν χαρακτήρα, θέληση για νίκη και τις δυνατότητες να πετύχουν σημαντικά πράγματα στο μέλλον. Το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουν να δουλεύουν, να αποκτούν διεθνείς εμπειρίες και να πιστεύουν στις δυνάμεις τους. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει ένα πολύ καλό μέλλον»

-Επόμενος στόχος σου ποιος είναι;

«Αυτή η νίκη είναι απλώς ένα ακόμη βήμα. Δεν θέλω να σταματήσω εδώ. Αυτή τη στιγμή ο βασικός μου στόχος είναι να συνεχίσω να βρίσκω την αγωνιστική μου φόρμα, να γίνομαι καλύτερος και πιο δυνατός από τουρνουά σε τουρνουά και να φτάσω στο υψηλότερο δυνατό επίπεδό μου. Μπροστά μου υπάρχουν ακόμη πολλές σημαντικές διοργανώσεις και μεγάλοι στόχοι».

-Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πλησιάζουν. Νιώθεις ότι θα αγωνιστείς στο Λος Άντζελες και ποιοι θα είναι οι στόχοι σου;

«Φυσικά και το πιστεύω. Αν δεν το πίστευα, πιθανότατα δεν θα συνέχιζα να περνάω όλες αυτές τις προπονητικές απαιτήσεις και τις δοκιμασίες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μου. Ωστόσο, προσπαθώ να μην κοιτάζω τόσο μακριά. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να είμαι υγιής, να προπονούμαι σωστά και να προχωρώ βήμα-βήμα προς αυτόν τον στόχο. Αν καταφέρω να αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τότε ο στόχος θα είναι ένας και μοναδικός: να παλέψω για το χρυσό μετάλλιο».

-Που θα ήθελες να αφιερώσεις το μετάλλιο σου;

«Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα, την οποία εκπροσωπώ με υπερηφάνεια στη διεθνή σκηνή. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να φέρνω επιτυχίες στη χώρα μου και να βλέπω την ελληνική σημαία στην κορυφή του βάθρου. Φυσικά, αφιερώνω επίσης αυτό το μετάλλιο στην οικογένειά μου, στους προπονητές μου και σε όλους τους ανθρώπους που με στήριξαν και πίστεψαν στην επιστροφή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο και όλα τα μέλη για την στήριξή τους και την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης που με στηρίζει».