Στην τρίτη θέση για πρώτη φορά στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων, με συγκομιδή 71 μεταλλίων, βρέθηκε η Ελλάδα, με την ολοκλήρωση των αγώνων στον Τάραντα της Ιταλία.

Με αφορμή το θρίαμβο της ΔΕΗ Team Hellas Μεσογειακών Αγώνων, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έστειλε στον Αρχηγό Αποστολή Αντώνη Νικλόπουλο και τους Υπαρχηγούς Θόδωρο Τσαβδαρίδη και Ντόρα Πάλλη, συγχαρητήρια επιστολή που απευθύνεται στο σύνολο των 277 αθλητών και αθλητριών που σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία.

Η επιστολή:

«Με βαθιά συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια απευθύνω σήμερα τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλες και όλους σας. Χάρη στην αυταπάρνηση, την ψυχή και την ακλόνητη πίστη των αθλητών μας, η Ελλάδα κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία την 3η θέση στη γενική κατάταξη μεταλλίων των Μεσογειακών Αγώνων.

Η τεράστια αυτή επιτυχία δεν αποτελεί μόνο έναν αθλητικό θρίαμβο. Αποτελεί μια στιγμή που γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια ολόκληρη τη χώρα. Αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η Ελλάδα όταν αγωνίζεται με ενότητα, πειθαρχία και υψηλό φρόνημα. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, να οραματιστούμε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον ελληνικό αθλητισμό.

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και στους προπονητές τους, που με καθημερινή προσπάθεια και αφοσίωση έφεραν την Ελλάδα στην κορυφή. Συγχαρητήρια στις Ομοσπονδίες, στο Αρχηγείο της Αποστολής και σε όλους τους υπαλλήλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των οποίων η ακούραστη εργασία στήριξε την προετοιμασία και την παρουσία της χώρας μας στους Αγώνες.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλο το προσωπικό της ΕΟΕ, στους τεχνικούς συμβούλους, στους γιατρούς, στους φυσιοθεραπευτές, στη γραμματεία, στο γραφείο Τύπου και σε κάθε άνθρωπο που εργάστηκε με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε αυτή η αποστολή να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Παράλληλα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προγραμματίζει ειδική εκδήλωση εντός του Σεπτεμβρίου, αφιερωμένη σε ολόκληρη την αποστολή και στον Platinum Χορηγό μας, τη ΔΕΗ, για την πολύτιμη και ουσιαστική στήριξή της. Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική και αξίζει να αναδειχθεί με τον τρόπο που της αρμόζει.

Σας ευχαριστούμε για την τιμή που προσφέρατε στην Ελλάδα. Σήμερα παρελαύνετε όχι μόνο ως αθλητές, αλλά ως πρεσβευτές της δύναμης, της αξιοπρέπειας και του ήθους του ελληνικού αθλητισμού.

Με υπερηφάνεια για όσα πετύχατε και με εμπιστοσύνη σε όσα θα ακολουθήσουν».