Τη φανέλα της ομάδας χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή θα συνεχίσει να φορά και ο Ιβάν Βίντα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του μετά τον Θανάση Παπάζογλου. Ο Κροάτης εξτρέμ υπέγραψε για ένα χρόνο, ενώ ο διεθνής περιφερειακός ανανέωσε για δύο χρόνια το συμβόλαιό του με τους «ερυθρολεύκους».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να είμαι μέλος του Ολυμπιακού για έναν ακόμη χρόνο. Κάναμε σπουδαία πράγματα, την περασμένη σεζόν, κατακτώντας το εγχώριο τρεμπλ. Ωστόσο, θέλουμε ακόμη περισσότερα! Ανυπομονώ να βελτιωθώ και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει ακόμη περισσότερα τρόπαια. Τα λέμε σύντομα» δήλωσε ο Βίντα, ενώ, από την πλευρά του, ο Παπάζογλου τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου. Εύχομαι μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς για όλους, γεμάτη υγεία».

Η ανακοίνωση για τον Βίντα: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ιβάν Βίντα. Ο Κροάτης εξτρέμ υπέγραψε το νέο το συμβόλαιο και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου».