Άλλο ένα βασικό στέλεχος της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης του Εθνικού συμφώνησε να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά στο πειραϊκό συγκρότημα. Ο λόγος για τη Νίκη Τσιουγκρή, η οποία θα συνεχίσει να φοράει το κυανόλευκο σκουφάκι και την περίοδο 2026-27.

Η 20χρονη φουνταριστή εντάχθηκε πέρυσι στο δυναμικό του Εθνικού, μετά από μία χρονιά στη γαλλική Λιλ, και πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, σημειώνοντας 41 γκολ στο πρωτάθλημα και βοηθώντας την ομάδα της να καταλάβει την τρίτη θέση της τελικής κατάταξης.

«Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Νίκη έχει ήδη αποδείξει πως διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο. Δυναμική στη θέση της φουνταριστού, με πάθος και αγωνιστικό χαρακτήρα, αποτελεί μία από τις πιο ελπιδοφόρες αθλήτριες της νέας γενιάς. Η παρουσία της δίνει πολύτιμες λύσεις στην ομάδα μας και η εξέλιξή της αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Εθνικός στην ανακοίνωσή του.