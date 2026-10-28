Ο Ελβετός πρωταθλητής Σταν Βαβρίνκα, τρεις φορές πρωταθλητής Grand Slam και πρώην Νο. 3 στον κόσμο, ολοκλήρωσε τη μακρά καριέρα του σε ηλικία 41 ετών με ήττα από τον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα (21ος στην κατάταξη), με 7-5, 7-6 (7/2) στον πρώτο γύρο του τουρνουά ATP 500 στη Βασιλεία.

Έχοντας γίνει επαγγελματίας το 2002, ο αθλητής από το Βοντ, ο οποίος είχε πέσει στην 151η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, φεύγει από το πρωτάθλημα με 16 τίτλους στο ενεργητικό του, συμπεριλαμβανομένων των Australian Open και Monte-Carlo Masters 1000 το 2014, του French Open το 2015 και του US Open το 2016.