Έκπληξη από την Καβάλα, πέρασαν στα πέναλτι Κηφισιά και Αιγάλεω

Η Καβάλα έκανε την έκπληξη στην προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς έγινε η μοναδική ομάδα που απέκλεισε σύλλογο της Super League. Οι «Αργοναύτες» επικράτησαν του Πανσερραϊκού 5-4 στα πέναλτι, διαδικασία στην οποία κρίθηκαν τρεις από τους πέντε σημερινούς αγώνες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις αναμετρήσεις για την προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδας:

Δευτέρα 18/8

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη 19/8

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 0-4

Καλαμάτα-ΑΕΛ 1-2

Αναγ. Καρδίτσας-Κηφισιά 1-1 (2-3 στα πέναλτι)

Αιγάλεω-Παναργειακός 1-1 (6-5 στα πέναλτι)

Καβάλα-Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 στα πέναλτι)

Τετάρτη 20/8

17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος-ΠΟΤ Ηρακλής

17:00 Χανιά-Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης

Στη φάση του ενιαίου ομίλου (League Phase) θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες των προκριματικών η Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνος και οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, ΟΦΗ)