Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών στο Χάντμπολ για τέταρτη φορά στην ιστορία του, επικρατώντας με 33-29 της κατόχου του τίτλου ΑΕΚ, στον τελικό του 22ου φάιναλ-φορ που διεξήχθη στο κλειστό του Καματερού.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το απόλυτο σε τελικούς Κυπέλλου, φτάνοντας στο 4/4 μετά τις κατακτήσεις των 2018, 2019 και 2023.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι πανηγύρισε τον δεύτερο τίτλο της στη σεζόν απέναντι στην Ένωση, μετά τη νίκη στο Σούπερ Καπ τον Σεπτέμβριο, με τον Ιταλό τεχνικό να κατακτά το πρώτο Κύπελλο της καριέρας του.

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, παίρνοντας προβάδισμα έως και τριών τερμάτων, ωστόσο ο Ολυμπιακός αντέδρασε και έκλεισε το ημίχρονο στο -1 (15-16).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr