Η γυναικεία ομάδα πόλο του Εθνικού ηττήθηκε 9-8 από την Τριέστε στον Πειραιά, στο πρώτο ματς των προημιτελικών του LEN Euro Cup, και πλέον θα κυνηγήσει την ανατροπή στη ρεβάνς της 28ης Μαρτίου στην Ιταλία.

Οι «κυανόλευκες» βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ από νωρίς, με την Τριέστε να κλείνει το ημίχρονο στο 4-2 και να φτάνει μέχρι το +3 (6-3) στην τρίτη περίοδο. Η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα αντέδρασε, έσφιξε την άμυνα και μείωσε σε 6-5, πριν ισοφαρίσει σε 6-6 στην τελευταία περίοδο.

