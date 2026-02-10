Με τη λέξη «πιστεύω» χαραγμένη στα Eλληνικά στο πλάι ενός δαχτύλου της και τυπωμένη στο γάντι με το οποίο αγωνίζεται, η Λίντσεϊ Βον εκφράζει πρώτα απ’ όλα την πίστη της στον εαυτό της.

Πάντα πίστευε ότι μπορούσε να αντέξει και να ξεπεράσει και τις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Αυτή ακριβώς η νοοτροπία τη συνόδευε και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, όμως η μοίρα τη χτύπησε σκληρά.

Η 41χρονη Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης του αλπικού σκι υπέστη πολύπλοκο κάταγμα κνήμης στο αριστερό της πόδι έπειτα από πτώση στον αγώνα κατάβασης γυναικών. Το ατύχημα σημειώθηκε μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, όταν το μπαστούνι της χτύπησε σε πύλη της πίστας, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει βίαια, εγκαταλείποντας αμέσως τον αγώνα.

