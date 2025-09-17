Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον τελικό του μήκους των Ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο (ΕΡΤ2).

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης στοχεύει να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να προσθέσει ακόμη μία κορυφαία διάκριση στη συλλογή του! Μετρά ένα ασημένιο το 2022 και ένα χρυσό το 2023, θέλοντας φέτος να κάνει το back-to-back στην κορυφή του βάθρου.

Ο 27χρονος έχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος με άλμα στα 8.46 μέτρα, παρά το γεγονός πως η φετινή σεζόν δεν κύλησε όπως θα ήθελε.

Στην πρώτη του προσπάθεια ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε στα 7,83μ.

Ο τελικός

Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.33μ.

Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 7.95μ.

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 7.83μ.

Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) άκυρο

H 12άδα του τελικού:

1.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.28μ.

2.Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 8.21μ.

3.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.17μ.

4.Νικολάι Γουίλιαμς (Τζαμάικα) 8,15μ.

5.Χάουμε Γκέρα (Ισπανία) 8.13μ.

6.Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 8.11μ.

7.Μπόζινταε Σαραμπούκοφ (Βουλγαρία) 8,10μ.

8.Γιουχάο Σι (Κίνα) 8,08μ.

9.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,07μ.

10.Άιζακ Γκράιμς (ΗΠΑ) 8,04μ.

11.Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 7,99μ.

12.Μίνγκουμ Ζανγκ (Κίνα) 7,98μ.