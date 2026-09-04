Ο τελικός της φετινής σειράς αγώνων του Diamond League βρίσκεται σε εξέλιξη στο King Baudouin Stadium των Βρυξελλών και στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη μονομαχία με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Λίγες ημέρες πριν, στον εντυπωσιακό αγώνα τους στη Ζυρίχη, ο Σουηδός Ολυμπιονίκης επικράτησε με 6,25 μ., την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στον ανοιχτό στίβο, ενώ ο «Μανόλο» ακολούθησε με 6,20 μ., καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr