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Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 παρουσίασαν το «Stars Align» («Τα αστέρια ευθυγραμμίζονται») ως το επίσημο σύνθημά τους.

Η καμπάνια έκανε πρεμιέρα με ένα διαφημιστικό βίντεο 60 δευτερολέπτων με την επιτυχία των Red Hot Chili Peppers «Can’t Stop», παρουσιάζοντας αξιοθέατα της Νότιας Καλιφόρνιας, ανάμεσά τους το Αστεροσκοπείο Griffith.

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