Με ορμή ξεκίνησε την προσπάθεια του ο Στέφανος Τσιτσιπάς να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο τουρνουά «Mifel Tennis Open», που διεξάγεται στο Λος Κάμπος του Μεξικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν κυριαρχικός, παραχώρησε μόλις 3 γκέιμ στην επιβλητική του πρεμιέρα κόντρα στον Αυστραλό και Νο 72 του κόσμου, Αλεκσάνταρ Βούκιτς, επικρατώντας με 6-3, 6-0, μετά από μόλις 64 λεπτά αγώνα και εξασφαλίζοντας μια θέση στα προημιτελικά.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε τον Αυστραλό Ρίνκι Χιτσικάτα με 6-3, 4-6 και 6-4.

Sprinting to the finish line 🏁@steftsitsipas drops just 7️⃣ points in the second set to defeat Vukic 6-3 6-0.#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/bxejotv16A

— Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2024

