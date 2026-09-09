Καλή πρεμιέρα πραγματοποίησε ο Κάμερον Μαραμενίδης στο open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κατηγορίας Formula Kite, που διεξάγεται στην Τουρκία. Τα 56 σκάφη που συμμετέχουν έχουν χωριστεί σε δυο στολίσκους και έγιναν ήδη οι πρώτες πέντε ιστιοδρομίες. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε 8, 7, 6, 11 (την αφαίρεσε ως την χειρότερη), 4 αντίστοιχα και με 25 βαθμούς είναι 15ος στην γενική κατάταξη και 11ος στην ευρωπαϊκή.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA 6 γυναικών, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιρλανδία, η Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε στην 26η θέση με 52 βαθμούς. Στην τέταρτη και πέμπτη κούρσα τερμάτισε 13η και 10η αντίστοιχα. Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 76η με 140 βαθμούς. Συμμετέχουν 108 σκάφη από 44 χώρες.

Στη Μ. Βρετανία διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα iQFOil. Έχουν γίνει ήδη οκτώ ιστιοδρομίες και στις γυναίκες η Δανάη Γιαννούλη είναι 34η με 145β. και 15η στην κατηγορία U23. H Δανάη Ποντίφηξ είναι 40η με 164 βαθμούς μεταξύ 70 σκαφών από 23 χώρες. Στους άνδρες ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 104ος με 220 βαθμούς, σε σύνολο 109 σκαφών από 36 χώρες.