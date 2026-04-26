Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θ’ αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (27/4), περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας τον 21χρονο Ισπανό Ντάνι Μερίδα, στη φάση των «32» του Madrid Open, στο «Arantxa».

Ο Τσιτσιπάς (Νο.80) και ο Μέριδα (Νο.102) θα βρεθούν αντίπαλοι για πρώτη φορά στην καριέρα τους. Ο νικητής, θα βρει απέναντί του, στη φάση των «16» είτε τον κάτοχο του τίτλου Κάσπερ Ρουντ είτε τον Αλεχάνδρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Το γεγονός πως ο Ντάνι Μερίδα θ΄ αγωνίζεται απέναντι στο δικό του κοινό, τους Ισπανούς φιλάθλους, δίνει αβαντάζ, με τον 27χρονο Έλληνα τενίστα, να καλείται να διαχειριστεί σωστά τον αγώνα, ώστε ν΄ αποκλείσει τον τενίστα που αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του Mutua Madrid Open.

Ο Τσιτσιπάς διεκδικεί μια τρίτη διαδοχική νίκη, ενώ προέρχεται από μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα, νικώντας με 6-2, 7-5 σε 73 μόλις λεπτά τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.11) από τα Καζακστάν.

Ο Μερίδα απέκλεισε στον 2ο γύρο τον Γάλλο Κορεντέν Μουτέ, Νο.26 στο ταμπλό, με 6-3, 6-4.