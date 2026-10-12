Τους αντιπάλους τους στον 3ο γύρο του European Cup γυναικών θα μάθουν την Τετάρτη (14/10, 12:00) οι ομάδες χάντμπολ της Νέας Ιωνίας και της Αναγέννησης Άρτας, μέσα από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, στη Βιέννη.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΦΝΙ «μπαίνει» στη διοργάνωση από αυτή τη φάση, ενώ η Αναγέννηση Άρτας απέκλεισε στον 2ο γύρο με δύο νίκες την Έγκλε Βίλνιους από τη Λιθουανία.

Εν όψει της κλήρωσης, οι 32 ομάδες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ δυναμικότητας, με κάθε μία από το πρώτο, να κληρώνεται με αντίπαλο από το δεύτερο. Οι αναμετρήσεις για τον 3ο γύρο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 7-8 και τις 14-15 Νοεμβρίου. Ο νικητής κάθε ζευγαριού προκρίνεται στους «16», με τα παιχνίδια να λαμβάνουν χώρα τον Ιανουάριο του 2027.

Το 1ο γκρουπ συνθέτουν οι Άτσγκερσντορφ (Αυστρία), Χατζίτσι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Νέιστιν (Νησιά Φαρόε), VIF (Νησιά Φαρόε), Νέα Ιωνία (ΕΛΛΑΔΑ), Χάουκαρ (Ισλανδία), Έριτσε (Ιταλία), Τσάιρ Σκοπίων (Βόρεια Μακεδονία), Γιούρο Γιούνιρεκ (Ολλανδία), Βεστφρίσλαντ (Ολλανδία), Μαδέιρα (Πορτογαλία), Αϊντόβστσινα (Σλοβενία), Μπορ (Σερβία), Ιουβέντα Μιχαλόβτσε (Σλοβακία), Γιαλικαβασπόρ (Τουρκία) και Γκαλιτσάνκα (Ουκρανία), ενώ στο 2ο γκρουπ συμπεριλήφθηκαν οι Κουρ (Αζερμπαϊτζάν), Σιντ Τρουίντεν (Βέλγιο), Μπιάλα (Βουλγαρία), H71 (Νησιά Φαρόε), Αναγέννηση Άρτας (ΕΛΛΑΔΑ), Μπνοτ Χερζλίγια (Ισραήλ), Μακάμπι Ραμάτ Γκαν (Ισραήλ), Μπρίξεν (Ιταλία), Γκαρλιάβα (Λιθουανία), Λεβαλέα 2010 (Μαυροβούνιο), Τσβαρτβάουτ Κουίκ (Ολλανδία), Αλμέιδα Γκάρετ (Πορτογαλία), Ρούμα (Σερβία), Τσουγκ (Ελβετία), Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία) και Σλόβαν Σάλα (Σλοβακία).