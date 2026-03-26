Με την Ελλάδα να επιβεβαιώνει την κυριαρχία της και να διατηρεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, που κατέχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου.

Στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια», στο Ηράκλειο της Κρήτης, η χώρα μας παρέδωσε μαθήματα Ζίου Ζίτσου και φιλοξενίας, δίνοντας παράλληλα οργανωτικό σεμινάριο ως η οικοδέσποινα του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όλων των εποχών. Με περισσότερους από 2.000 πρωταθλητές από 32 χώρες να κατακλύζουν το νησί από το Σάββατο 14 Μαρτίου μέχρι και το Σάββατο 21 Μαρτίου η μεγάλη γιορτή της Ηπείρου κέρδισε πανηγυρικά το στοίχημα αποσπώντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Από τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές της Εθνικής, μέχρι και τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου (ΕΦΕΟΖΖ, HJJF), η ελληνική ομάδα πρόσφερε στο ευρωπαϊκό Ζίου Ζίτσου την καλύτερη διοργάνωση στην ιστορία, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (JJEU) να μοιράζει συγχαρητήρια, καθώς πιστοποίησε τη γιγάντωση του αθλήματος.

Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου, ο Γερμανός Michael Korn, μαζί με τον γενικό γραμματέα από την Ολλανδία Rick Frowyn και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς το σπουδαίο δεκαήμερο τουρνουά, που ανέδειξε τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και όλα τα αγωνίσματα του αθλήματος.

Για την οικοδέσποινα Ελλάδα, η Πρόεδρος της ΕΦΕΟΖΖ και Α’ αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου, Μαρία Χαριτοπούλου μαζί με τον γενικό γραμματέα της ΕΦΕΟΖΖ, Βαγγέλη Συνολάκη και τα μέλη του Δ.Σ. είδαν τα «Δύο Αοράκια» να γιορτάζουν στα χρώματα του Ζίου Ζίτσου, δικαιώνοντας την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την ορθότητα της επιλογής της.

Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου απέδειξε, εκτός από την υψηλού επιπέδου αθλητική δραστηριότητα και κυριαρχία των Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών στις μεγάλες διοργανώσεις, την ικανότητά της να οδηγήσει ακόμα πιο ψηλά το άθλημα, με πίστη, προσήλωση και σκληρή δουλειά για τον μοναδικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την διαρκή ανάπτυξη.

Το ραντεβού της χρονιάς, που διεξήχθη υπό την αιγίδα και υποστήριξη του υπουργείου Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου προσέλκυσε στην Κρήτη, μαζί με τους χιλιάδες πρωταθλητές, τους συνοδούς και τους προπονητές τους, δημιουργώντας ένα τεράστιο οικοσύστημα αθλοτουρισμού, δίνοντας στην περιοχή μεγάλη οικονομική ώθηση.