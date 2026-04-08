«Καθαρό χρυσό μετάλλιο» για την Ελλάδα χαρακτήρισε το προκριματικό τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών που διεξάγεται στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς, που έφτασε την Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αλεξανδρούπολη και παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία (14-11).

«Ο κόσμος και η ατμόσφαιρα αναβαθμίζουν πολύ το προϊόν που λέγεται παγκόσμια υδατοσφαίριση αλλά και την ελληνική υδατοσφαίριση. Αποδεικνύουμε πως έχουμε προοπτικές ως χώρα και ελληνική περιφέρεια να διοργανώσουμε με επιτυχία τόσο μεγάλα events» τόνισε ο Γιώργος Μαυρωτάς.

Αναφερόμενος στην παρουσία της Εθνικής μας ομάδας στη διοργάνωση τόνισε πως «έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Ήλθε στην Αλεξανδρούπολη με αρκετές απώλειες σε σχέση με το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι, αλλά απέδειξε πως η ελληνική υδατοσφαίριση έχει βάθος. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρνεις να βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο με τόσες απουσίες» πρόσθεσε.