Μπορεί η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο μονό του Indian Wells Open να ολοκληρώθηκε, μετά την ήττα με 2-0 σετ από την Ίγκα Σβιάτεκ στον τρίτο γύρο, ωστόσο η Ελληνίδα τενίστρια παραμένει στο τουρνουά.

Κι αυτό γιατί θα αγωνιστεί στο μεικτό διπλό, έχοντας ως παρτενέρ τον Στέφανο Τσιτσιπά. Το ελληνικό δίδυμο θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Νταϊάνα Νταλίνινα και τον Κάρεν Χατσάνοφ.

Σε περίπτωση που η Μαρία και ο Στέφανος καταφέρουν να προκριθούν, τότε στα προημιτελικά θα τεθούν αντιμέτωποι με τους νικητές της αναμέτρησης ανάμεσα στα ζευγάρια Λουίζα Στεφάνι / Μαρσέλο Αρέβαλο και Έλεν Πέρες / Κέβιν Κράβιτς.