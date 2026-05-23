Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 12-9 του Απόλλωνα Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς της Waterpolo League ανδρών. Ο Δημήτρης Μάζης τόνισε πως η φετινή ομάδα πόλο τωμ «πράσινων» είναι η καλύτερη στην ιστορία του «τριφυλλιού» και επεσήμανε ότι περιμένει το καλύτερο στους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Πετύχαμε τον στόχο μας που ήταν να περάσουμε στους τελικούς του πρωταθλήματος έπειτα από 11 χρόνια. Είχα πει από την αρχή ότι η ομάδα που έχουμε είναι η καλύτερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι με την πορεία μας μέχρι τώρα το αποδεικνύουμε. Πάμε για το καλύτερο δυνατό στους τελικούς», είπε.