Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα βάδην διεξάγεται το Σάββατο (14/3) στη Σμύρνη της Τουρκίας, με τη χώρα μας να μετέχει με 13 αθλητές και αθλήτριες.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει τα αγωνίσματα μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου για τις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών, καθώς και αποστάσεις 10 χλμ. και 5 χλμ. βάδην για τις μικρότερες κατηγορίες.

Η διοργάνωση αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τη διεκδίκηση σημαντικών βαθμών ενόψει του μεγάλου στόχου της χρονιάς, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ.

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα αγωνιστεί στον ημιμαραθώνιο, όπως και οι Χριστίνα Παπαδοπούλου και Σοφία Αλικανιώτη. Η Παναγιώτα Τσινοπούλου θέλει μια καλή παρουσία στον μαραθώνιο, όπως και ο Γιώργος Κελεπούρης στο αντίστοιχο αγώνισμα των Ανδρών.

Στην Ελλάδα έμεινε τελικά ο Παναγιώτης Σάλτης λόγω τραυματισμού τελευταίας στιγμής.

Το πρόγραμμα

09.00 Μαραθώνιος βάδην Α/Γ

09.15 5χλμ. βάδην Γυναικών Κ18

09.45 10χλμ. βάδην Ανδρών Κ18

10.40 10χλμ. βάδην Α/Γ Κ20

11.25 Ημιμαραθώνιος βάδην Α/Γ

Η αποστολή

Μαραθώνιος (Α/Γ): Παναγιώτα Τσινοπούλου, Άννα Αδάμη, Γιώργος Κελεπούρης

Ημιμαραθώνιος (Α/Γ): Χριστίνα Παπαδοπούλου, Σοφία Αλικανιώτη, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, Ανδρέας Παπαστεργίου

10 χλμ. (Κ20): Παρασκευή-Μελίνα Λουκά, Χρύσα Εσμερλή, Φώτης-Διονύσης Κλάδης

10 χλμ. (Κ18): Γρηγόρης Τσιάτσιος

5 χλμ. (Κ18): Χαρά Γέρου, Δέσποινα Κουτσίδου