Με 18 αθλητές και αθλήτριες σε 10 αθλήματα, η Team Hellas ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στους 4ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», που θα διεξαχθούν από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου.

Η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Σενεγάλη σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα αναχωρήσει στις 28 Οκτωβρίου, μαζί με το αρχηγείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και θα περιλαμβάνει τους αθλητές και τις αθλήτριες της αντιπτέρισης (badminton), της πετοσφαίρισης επί άμμου (beach volleyball), της παράκτιας κωπηλασίας, της κολύμβησης και του τζούντο.

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