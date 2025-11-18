Με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες αρχίζει την Τετάρτη (19/11) στην Ελβετία το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό Εφήβων – Νεανίδων.

Η κορυφαία διοργάνωση της Γηραιάς Ηπείρου θα έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα θα αγωνιστεί με πλήρης αποστολή και πιο συγκεκριμένα με 20 αθλητές και αθλήτριες.

Η προετοιμασία των διεθνών ήταν εξαιρετική, μιας και είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν όλοι μαζί στην Καρδίτσα.

Η Ελληνική αποστολή απαρτίζεται από τους: Μανώλη Πέτσα (-45), Χαράλαμπο Αηδονίδη (-48), Βαγγέλη Πάντο (-51κ.), Άρη Ψαρρό (-55κ.), Γιώργο Ηλιόπουλο (-59κ.), Ευθύμη Ηλιάδη (-63κ.), Αποστόλη Παναγόπουλο (-68), Γιάννη Αντωνιάδη (-73κ.), Γιώργο Ζμπήτα (-78κ.), Πέτρο Γιαννουχίδη (78κ.), Παρασκευή Καλογήρου (-42κ.), Ευγενία Γουρουφίδου (-44κ.), Βασιλική Παπαδοπούλου (-46κ.), Λαμπρινή Ασημάκη (-49κ.), Μαγδαληνή Κλακαλα (-52κ.), Άννα Τζίρτη (-55κ.), Χριστιάνα Ιακωβάκη (-59κ.), Λαμπρινή Μπρομπεργκερ (-63κ.), Νεφέλη Σοφη (-68κ.) και Αναστασία Βλάχου (68κ.)

Την αποστολή συνοδεύουν οι προπονητές Γιάννης Κοεμτζίδης, Σάββας Θεοχάρης, Κωνσταντίνος Πέτσας και Βασίλης Ζήκος , ενώ αρχηγός αποστολής είναι η Αρετή Αθανασοπούλου.