Στα 23 μέλη «έκλεισε» τελικά η αποστολή της εθνικής ομάδας κολύμβησης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από 10 έως 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΕ, που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην αποστολή μετέχουν οι 19 αθλητές αθλήτριες που εκπλήρωσαν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια πρόκρισης που είχε θέσει η ομοσπονδία, μη συμπεριλαμβανομένης της Νόρας Δράκου, που έχει τεθεί νοκ-άουτ λόγω χειρουργικής επέμβασης στον ώμο.

Τα κριτήρια ήταν η συμμετοχή σε τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025, η κατάκτηση μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Νέων Κ23 2025, στο Ευρωπαϊκό ή στο Παγκόσμιο εφήβων 2025, η επίτευξη ορίου και η επίτευξη πανελληνίου ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών γυναικών.

Αντίθετα, κανονικά βρίσκεται στη λίστα το όνομα του Απόστολου Χρήστου, ο οποίος έχασε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του περασμένου μήνα εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας, που τον υποχρέωσε να νοσηλευθεί για κάποιες ημέρες σε νοσοκομείο.

Επιπρόσθετα, η ΚΟΕ συμπεριέλαβε στην αποστολή ακόμη τέσσερις κολυμβητές και κολυμβήτριες που δεν πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια: τον Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη και τον Κωνσταντίνο Στάμου, σταθερά μέλη της ομάδας 4Χ200μ. ελεύθερο, τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, που πλησίασε πολύ το όριο στα 200μ. πρόσθιο, καθώς και την Ελένη Αντωνιάδου, η οποία είναι εντυπωσιακά βελτιωμένη φέτος στα αγωνίσματα του υπτίου και αναμένεται να πλαισιώσει τη μικτή «σκυτάλη» των γυναικών.

Οι δύο τελευταίοι θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση στην κατηγορία ανδρών/γυναικών, κάτι που ισχύει ακόμη για τους Ιάσονα Ρούτουλα, Βασίλη Κακουλάκη, Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο, Φίλιππο Ανδριαδάκη, Άννα Βλάχου και Μάνια Τασάκου.

Αναλυτικά οι 23 της αποστολής για το Παρίσι: Απόστολος Σίσκος (Αθλητική Ακαδημία Αστέρια), Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Δανιήλ Γιουρτζίδης, Ανδρέας Βαζαίος, Νικόλ Παυλοπούλου, Γεωργία Δαμασιώτη, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου (Παλαιό Φάληρο), Απόστολος Χρήστου, Στέργιος Μπίλας, Απόστολος Παπαστάμος, Μάριος Ζαφειρόπουλος, Βαγγέλης Ντούμας, Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, Άννα-Αυγούστα Βλάχου, Μάνια Τασάκου, Φίλιππος Ανδριαδάκης (Ολυμπιακός), Άννα Ντουντουνάκη (Παναθηναϊκός), Βασίλης Κακουλάκης, Δημήτρης Μάρκος, Ελένη Αντωνιάδου (ΠΑΟΚ), Ιάσων Ρούτουλας (ΣΚ Ροή), Άρτεμις Βασιλάκη (Τρίτων Ηρακλείου).

Παράλληλα, η ΚΟΕ αποφάσισε τη συμμετοχή των Άλκη Κυνηγάκη (Ολυμπιακός), Κωνσταντή Χουρδάκη (Ολυμπιακός) και Γεωργίας Μακρή (Γλαύκος Περιστερίου) στα αγωνίσματα της κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που θα γίνουν από 4 έως 8 Αυγούστου στο Παρίσι.