Με μεγάλες προσδοκίες και ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση αρχίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U17 που θα διεξαχθεί στην Βουλγαρία. Η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από 24 παλαιστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν διακρίσεις και να σηκώσουν την ελληνική σημαία μας ψηλά.

Στην Ελληνορωμαϊκή θα αγωνιστούν: Νικόλαος Μότσιος (45 κιλά), Στέφανος Μέμτσας (48 κιλά), Γεώργιος Χονδρονάσιος (51 κιλά), Νικόλαος Ζίνισα (55 κιλά), Παύλος Τσεντίδης (60 κιλά), Διονύσιος Μπουλουτίδης (65 κιλά), Δημήτριος Σαράπης (71 κιλά), Στέφανος Κωνσταντίνος Βασδέκης (80 κιλά), Πολύκαρπος Κυριακός Σερβετάς (92 κιλά), Βασίλειος Μπουντούλης (110 κιλά).

Στην ελευθέρα θα παλέψουν οι: Ιωάννης Κεσίδης (60 κιλά), Αλέξανδρος Σερετίδης (48 κιλά), Θεόδωρος Τσιρίποβ (65 κιλά), Κωνσταντίνος Μουρτζιλάκης (80 κιλά), Δημήτριος Λοϊζίδης (92 κιλά), Σέργκο Χουτσισβίλι (110 κιλά).

Στη γυναικεία πάλη θα συμμετάσχουν οι: Αικατερίνη Κατηφόρη (43 κιλά), Ελένη Τρέλλη (49 κιλά), Ελένη Γκολλντάτσι (53 κιλά), Ελένη Γαβρινιώτη (57 κιλά), Ελένη Ντούνια (61 κιλά), Βασιλική Καραβάνου (65 κιλά), Ευθυμία Χασιώτη (69 κιλά), Αθανασία Μάρκου (73 κιλά).

Το Ευρωπαϊκό θα αρχίσει με το στυλ της ελληνορωμαϊκής, θα ακολουθήσουν οι γυναίκες και θα ολοκληρωθεί με την ελευθέρα.

Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν στις 10:30 κάθε μέρα.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων θα αγωνιστούν πέντε Έλληνες πρωταθλητές.

Πιο συγκεκριμένα στο ΜΑΤ Α ο Στέφανος Μέμτσας θα παλέψει με τον Βούλγαρο Κρουμόβ (1) και ο Βασίλης Μπουντούλης με τον Αρμένιο Αβετισιάν (20).

Στο ΜΑΤ Β θα αγωνιστούν οι υπόλοιποι τρεις Έλληνες. Ο Νίκος Ζίνισα θα αντιμετωπίσει τον Σουηδό Γιόργκενσεν (32), ο Στέφανος Βασδέκης τον Πολωνό Τρέντερ (32) και ο Διονύσης Μπουλουτίδης με τον Ρώσο Ντζούεβ (38).