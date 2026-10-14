Από επτά αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας από τις 17 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026.

Η ελληνική αποστολή θα δώσει τη δική της μάχη στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση, με τον Λευτέρη Πετρούνια να ξεχωρίζει, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα επιδιώξει να προσθέσει ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό του.

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