Με μια τεράστια ανατροπή, η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού επικράτησε 3-2 σετ της Μπενφίκα στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» και απέκτησε το προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των «32» του CEV Challenge Cup.

Αν και οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο χάνοντας τα δύο πρώτα σετ, έδειξαν τεράστια ψυχικά αποθέματα. Στο ξεκίνημα του αγώνα η πορτογαλική ομάδα αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό και κατέκτησε εύκολα το πρώτο σετ με 25-16, ενώ πήρε και το δεύτερο στις λεπτομέρειες με 25-23.

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