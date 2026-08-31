Στον 2ο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς επικράτησε για πρώτη φορά μετά από 5 ήττες του 22χρονου Γάλλου, Αρτούρ Φις, Νο11 στον κόσμο. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 3-1 στο «Louis Armstrong Stadium», πραγματοποιώντας μία απίθανη ανατροπή στο δεύτερο σετ, που του έδωσε την ψυχολογία για να φτάσει στη νίκη.

Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής, που συμμετέχει για 9η φορά στο US Open, θα αντιμετωπίσει τον Λόιντ Χάρις απ’ τη Νότια Αφρική.

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