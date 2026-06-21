Με νίκη ολοκλήρωσε η Εθνική Γυναικών στο βόλεϊ τις υποχρεώσεις της, στη φάση των ομίλων του European Golden League, επικρατώντας της Εσθονίας με 3-1 σετ (18-25, 25-20, 25-23, 25-19) στο Ταλίν. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τη διοργάνωση, με απολογισμό πέντε νίκες και μία ήττα, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς και αναμένοντας την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αγώνων για την τελική κατάταξη.

Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου βρέθηκε πίσω στο σκορ, χάνοντας το πρώτο σετ με 25-18, ωστόσο ανέβασε την απόδοσή της στη συνέχεια, βελτίωσε την αποτελεσματικότητά της σε υποδοχή και επίθεση, και έφτασε στην ανατροπή κατακτώντας τα τρία επόμενα σετ.

Κορυφαία για την Ελλάδα ήταν η Ανθούλη με 23 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν η Τικμανίδου με 13, η Τοντάι με 11 και η Παπαγεωργίου με 10. Πρώτη σκόρερ του αγώνα αναδείχθηκε η Λάακ της Εσθονίας με 28 πόντους.

Παρά τη θετική πορεία της στη διοργάνωση, η Εθνική επηρεάζεται από την αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής, καθώς την πρόκριση στην τελική φάση εξασφαλίζουν πλέον οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης.

Τα σετ: 1-2 (25-18, 20-25, 23-25, 19-25) σε 109′

Εσθονία (Πέκα Σεπάνεν): Χόλας 2 (1/3 επ., 1 άσσος, 20% υπ.-20% άριστες), Λάακ 28 (19/42 επ., 5 άσσοι, 4 μπλοκ), Πέρτενς 11 (11/28 επ., 53% υπ.-27% άριστες), Κίμπερμαν 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Πολντ 6 (3/6 επ., 3 μπλοκ), Σταμ 4 (1/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Τάτρικ (λ, 44% υπ.-255 άριστες), Μίλεν, Βάρες 13 (12/28 επ., 1 μπλοκ, 07% υπ.-07% άριστες), Λίρνουμ, Κασκ.

Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 2 (0/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 7 (4/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπακοδήμου 8 (7/13 επ., 1 άσσος,. 48% υπ. – 15% άριστες), Μπάκα 1 (1/8 επ., 47% υπ. – 24% άριστες), Παπαγεωργίου 10 (6/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανθούλη 23 (22/37 επ., 1 άσσος) / Αντωνακάκη (λ, 54% υπ. – 23% άριστες), Τικμανίδου 13 (12/28 επ., 1 άσσος, 38% υπ.-25% άριστες), Τάνη, Γκιούρδα, Κλέπκου (50% υπ.-25% άριστες), Τοντάι 11 (6/11 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ).