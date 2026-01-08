Το Fly Athens κάνει φέτος ένα νέο βήμα και «μετακομίζει» και στη χειμερινή δράση, φέρνοντας το άλμα επί κοντώ στη σάλα και προσφέροντας υψηλού επιπέδου θέαμα στο ελληνικό κοινό.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας, με πρωταγωνιστή τον Εμμανουήλ Καραλή και μερικούς από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη μονομαχία δύο αθλητών του «κλαμπ των 6 μέτρων»: του οικοδεσπότη και χάλκινου Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Εμμανουήλ Καραλή (6,08 μ., Νο4 όλων των εποχών), και του Αμερικανού Κρις Νίλσεν (6,05 μ., Νο8 όλων των εποχών), ασημένιου Ολυμπιονίκη στο Τόκιο.

Ο Νίλσεν έχει ξεπεράσει πέντε φορές τα έξι μέτρα στην καριέρα του και διαθέτει τρία μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ενώ έκλεισε το 2025 με άλμα στα 6,01 μ. Μαζί με τον Καραλή αναμένεται να χαρίσουν έναν αγώνα υψηλών πτήσεων και έντονων συγκινήσεων στο κοινό της Παιανίας.

Το Fly Athens Indoor 2026 εντάσσεται στο World Indoor Tour (Silver) και προσφέρει σημαντικούς βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το κύρος της διοργάνωσης.