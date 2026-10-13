Με σημαντικές διακρίσεις, μετάλλια και αξιόλογες παρουσίες ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή τη συμμετοχή της στους τελικούς οργάνων του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 9 με 11 Οκτωβρίου 2026.

Οι Ελληνίδες αθλήτριες αγωνίστηκαν με πάθος και αποφασιστικότητα, κατακτώντας θέσεις στο βάθρο και σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες.

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