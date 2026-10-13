Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Με σημαντικές διακρίσεις, μετάλλια και αξιόλογες παρουσίες ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή τη συμμετοχή της στους τελικούς οργάνων του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 9 με 11 Οκτωβρίου 2026.

Οι Ελληνίδες αθλήτριες αγωνίστηκαν με πάθος και αποφασιστικότητα, κατακτώντας θέσεις στο βάθρο και σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βαλκανικό #γυμναστική