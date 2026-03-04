Στο Μπακού βρίσκεται η αποστολή της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο (5-8 Μαρτίου), με την επιστροφή του Λευτέρη Πετρούνια να ξεχωρίζει.

