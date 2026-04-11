Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Εφήβων – Νεανίδων ξεκίνησε και οι Έλληνες πρωταθλητές είναι έτοιμοι από την Κυριακή του Πάσχα έως τις 17 του μηνός να πρωταγωνιστήσουν!

Η Ελλάδα σε ακόμη μία διοργάνωση, θα συμμετάσχει με πλήρη αποστολή, και οι Έλληνες είναι έτοιμοι να προσφέρουν μεγάλες συγκινήσεις!

Στο Ουζμπεκιστάν ταξίδεψαν οι Πιστικόζογλου Ευστράτιος -45, Βασιούρης Κωνσταντίνος -48, Σκαφίδας Γεώργιος -51, Δουκλιάς Παναγιώτης -55, Ηλιόπουλος Γεώργιος -59, Ηλιάδης Ευθύμιος -63, Μάρκος Γεώργιος-Απόστολος -68, Καμάκας Ιωάννης -73, Ζμπήτας Γεώργιος -78, Γιαννουχίδης Πέτρος +78, Καλογήρου Παρασκευή -42, Τσιτάκη Ιωάννα -44, Σεφέρη Χαρίκλεια -46, Ασημάκη Λαμπρινή-Άννα -49, Μιχαηλίδη Κωνσταντίνα -52, Βαμβακάκη Ελευθερία -55, Δαγκλή Μαργαρίτα -59, Μαστοροδήμου Παναγιώτα -63, Νιάκου Μελίνα -68, Πραματιώτη Ελένη +68.

Οι Έλληνες πρωταθλητές θα έχουν την καθοδήγηση του Ομοσπονδιακού τεχνικού Μπεχζάντ Χονταντάντ, καθώς και των προπονητών Σάββα Θεοχάρη, Αλβανίδη Αθανάσιο, Κανταρά Νικόλαο, ενώ επικεφαλής της ομάδας είναι ο Παλτόγλου Θεοχάρης.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων θα αγωνιστούν οι Πέτρος Γιαννουχίδης, Μαργαρίτα Δαγκλή και Χαρίκλεια Σεφέρη.

Οι αγώνες κάθε μέρα αρχίζουν στις 7:00 ώρα Ελλάδας