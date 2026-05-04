Το άλμα του Χάρη Αλιβιζάτου στα 2.25 μ. αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στην κατηγορία Κ20 και ταυτόχρονα την τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο και την κορυφαία στην Ευρώπη.

Ο αθλητής του Νίκου Μεταξά ολοκλήρωσε μια γεμάτη χειμερινή σεζόν, με σταθερά υψηλό επίπεδο επιδόσεων, δείχνοντας πως, παρότι δεν έχει ακόμη συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, ανήκει στους αθλητές με μεγάλες προοπτικές για το μέλλον.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ ο προπονητής του Αλεβιζάτου, Νίκος Μεταξάς τόνισε: «Ήταν μια καταπληκτική χειμερινή σεζόν. Ο Χάρης πέτυχε σπουδαίες επιδόσεις και παρουσίασε σημαντική βελτίωση στο τεχνικό κομμάτι. Μετά το τέλος της περιόδου έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις προπονήσεις, καθώς η σεζόν ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Υπήρξε πίεση και αυξημένες προσδοκίες, οπότε έπρεπε να αποφορτιστεί».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν έχει πραγματοποιήσει άλματα από την αρχή της θερινής περιόδου, καθώς επιλέξαμε να απέχει προσωρινά από αγώνες και την ένταση των προσπαθειών. Θα κάνει τον πρώτο του αγώνα στο μίτινγκ Βεργώτεια (16/5), όπου αναμένεται να αγωνιστεί ξεκούραστος, χωρίς επιβάρυνση από ταξίδια και με την υποστήριξη των δικών του ανθρώπων. Το ανακαινισμένο στάδιο στο Αργοστόλι, με τον νέο τάπητα Mondo, προσφέρεται για καλές επιδόσεις. Από εκεί και πέρα, ενδέχεται να συμμετάσχει σε έναν ή δύο αγώνες στο εξωτερικό, ενώ ακολουθούν και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Η χρονιά είναι μεγάλη, με βασικό στόχο τον Αύγουστο, γι’ αυτό και απαιτείται σωστή διαχείριση χωρίς πίεση».

Ο αθλητής το καλοκαίρι θα διεκδικήσει τη διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, αλλά και το πανελλήνιο ρεκόρ Ανδρών Κ20 του ανοιχτού, το οποίο είναι 2,26 μ. και ανήκει στον Λάμπρο Παπακώστα.