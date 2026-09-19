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Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε πέρυσι στην Α1 χάντμπολ των ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 36-23 του Αθηναϊκού στο Βύρωνα, σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική, και πήραν τους πρώτους βαθμούς τους στην εφετινή Handball Premier.

Στο μεταξύ, ο Διομήδης Άργους κατέβαλε την αντίσταση του ΓΑΣ Κιλκις στη Νέα Κίο με 36-29, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της σεζόν 2026-27 στη μεγάλη κατηγορία των ανδρών.

Η 1η αγωνιστική:

Διομήδης Άργους-ΓΑΣ Κιλκίς 36-29

Ζαφειράκης Νάουσας-ΧΑΝΘ 39-28

Αθηναϊκός-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 23-36

ΑΣΕ Δούκα-Άρης Νικαίας 21/9

ΠΑΟΚ-Iωνικός Ν.Φ. 23/9

Δράμα 1986-ΑΕΚ 23/9