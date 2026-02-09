Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη την παρουσία της στο τουρνουά WTA 1000 του Κατάρ. Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία (Νο 85 στην παγκόσμια κατάταξη) και τη νίκησε εύκολα με 6-1, 6-3 σε μία ώρα και 21 λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.
Εκεί, την περιμένει μία σαφώς δυσκολότερη αποστολή απέναντι στην Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι, Νο 8 στον κόσμο, η οποία πέρασε bye από τον πρώτο γύρο.
A STUNNER FROM SAKKARI 🤩@mariasakkari | #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/an9hS0XBuI
— wta (@WTA) February 9, 2026