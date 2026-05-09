Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης (17-23/5), και μάλιστα θα μπει με wild card. Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του από τη Ρώμη, ο 27χρονος Έλληνας τενίστας θα ταξιδέψει στην Ελβετία για να μπει στο Geneva Open.

Σκοπός του είναι να πάρει όσα περισσότερα παιχνίδια μπορεί, εν όψει του Grand Slam του Roland Garros.

Στο Νο1 του ταμπλό είναι ο Τέιλορ Φριτς, ενώ στο Νο2 έχει τοποθετηθεί ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Παράλληλα, θα αγωνιστούν και οι Κάμερον Νόρι, Λέρνερ Τιέν, Αρτούρ Ριντερκνές, Κάσπερ Ρουντ, Αλεχάνδρο Ταμπίλο και Χάιμε Μουνάρ.