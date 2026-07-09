Στο τουρνουά της Ουάσινγκτον, Mubadala DC Open, θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας που πρόσφατα αποκλείστηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στον 2ο γύρο του Wimbledon, έλαβε wild card και οι διοργανωτές του τουρνουά της Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν την παρουσία του 27χρονου Έλληνα στο κυρίως ταμπλό.

Μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, wild card συμμετοχής έλαβαν η Βίνους Ουίλιαμς, ο Τζακ Ντρέιπερ, ο Κέι Νισικόρι, η Τζέσικα Πεγκούλα και ο Μπεν Σέλτον.

Ο Τσιτσιπάς επιστρέφει για πρώτη φορά μετά το 2019 στο ATP 500 τουρνουά, ενώ στις δύο προηγούμενες παρουσίες του έχει φτάσει σε ισάριθμους ημιτελικούς, το 2018 και το 2019.