Η Μαρία Σάκκαρη… έμεινε από δυνάμεις στο τρίτο σετ και «λύγισε» απ’ την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα στον ημιτελικό του Qatar Open, γνωρίζοντας με την ήττα με 2-1 σετ.

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 1-0, δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο της Ντόχα στον τελικό με την Βικτόρια Μπόκο.

Στην επιστροφή της σε ημιτελικά διοργάνωσης WTA μετά τον Απρίλιο του 2024 (Τσάρλεστον) και σε ημιτελική φάση WTA 1000, έπειτα από ακριβώς δύο χρόνια (Indian Wells), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της, αλλά δεν τα κατάφερε να ξεπεράσει την 29χρονη Τσέχα, Νο19 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε στο πρώτο σετ με love game (σ.σ. χωρίς να χάσει πόντο), με την Μούχοβα να κάνει το μπρέικ στο τρίτο γκέιμ μετά από συναρπαστική «μάχη». Η Σάκκαρη «απάντησε» αμέσως με δικό της μπρέικ, το οποίο επανέλαβε στο 8ο γκέιμ, κάνοντας το 5-3, που την έφερε σε θέση ισχύος για να πάρει το πρώτο σετ με 6-3, καθώς «κράτησε» το σερβίς της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr